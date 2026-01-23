«Nella giornata di ieri ho contattato la segreteria del ministro Salvini per rappresentare con forza la grave situazione legata alla statale 195». Lo scrive il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, in un post pubblicato sui social, spiegando di essere stato richiamato nel corso del pomeriggio con la conferma che il ministro «garantirà la giusta e doverosa attenzione al problema».

Sempre nella serata di ieri, il primo cittadino riferisce di essere stato contattato dal direttore di Anas, che lo ha rassicurato sull’andamento dei lavori: «Le squadre hanno operato incessantemente e sono rimaste sul posto fino a tarda notte». Garau assicura inoltre che continuerà a seguire la situazione «minuto per minuto», mantenendo un costante contatto con tutti i livelli istituzionali, con l’obiettivo di arrivare «nel più breve tempo possibile a una soluzione concreta e definitiva».

Le dichiarazioni arrivano dopo la conferma della chiusura della Statale 195 nel tratto compreso tra Cagliari e la rotatoria di Macchiareddu. A stabilirlo è un’ordinanza dell’Anas, che ha disposto lo stop alla circolazione fino al 30 gennaio per consentire le verifiche sui danni provocati dalla mareggiata che ha investito la Sardegna a causa del ciclone Harry.

