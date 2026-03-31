Un intervento di riqualificazione e ammodernamento tecnologico inserito nel programma “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, avviato da Poste Italiane a livello nazionale per rendere più semplice e veloce l’utilizzo dei servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.

L’intervento prevede la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del comfort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi degli utenti. L’obiettivo è favorire il superamento del divario digitale tra le regioni italiane che impedisce ai cittadini di alcune zone marginali l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali.

Alla riapertura degli uffici sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” Inps direttamente allo sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. Durante i lavori, gli utenti potranno rivolgersi all’ Ufficio Postale di Dolianova dove sarà presente uno sportello dedicato.

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