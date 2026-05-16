Nuova iniziativa nell’ambito della campagna di prevenzione contro il randagismo nel Parteolla e Basso Campidano.

Giovedì prossimo, dalle 9.15 alle 11.30, nel Canile Shardana, al km 10,9 della strada statale 387, è in programma il Microchip Day per l’applicazione dei dispositivi elettronici sugli animali e l’iscrizione all’anagrafe canina. Il microchip, oltre che ad indentificare in modo permanente l’animale, facilita enormemente il ritrovamento in caso di smarrimento o furto.

Il dispositivo scoraggia inoltre l’abbandono dei cani e consente ai proprietari di portarseli appresso in caso di viaggi all’estero con passaporto. Al Microchip Day saranno presenti anche i volontari del territorio. L’iniziativa è aperta a tutti. Non è necessaria la prenotazione.

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