Incidente stradale in serata sul litorale di Quartu, nel viale Poetto in direzione Margine Rosso, dove un automobilista ha perso il controllo dell'auto che si è rovesciata.

Il ferito è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco di Cagliari e trasportato in ambulanza all'ospedale Brotzu. Non sarebbe in pericolo di vita.

Coinvolta anche un’altra macchina, il conducente è stato soccorso dal personale di una seconda ambulanza.



I rilievi di legge vengono effettuati dalla Polizia locale di Quartu con lunghe file di auto e con relativi disagi per gli automobilisti in transito.

Sulla dinamica non si hanno altri particolari.





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