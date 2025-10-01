Soleminis, libri e teatro al Centro PolifunzionaleSul palco Francesco Civile e Ivano Cugia, voci narranti, accompagnati da Michele Brandinu al piano e Valerio Cugia alle percussioni
Una storia, vera ambientata nella Sardegna di 80 anni fa. La compagnia Ilos Teatro presenta venerdì prossimo a Soleminis “La bicicletta di legno” tratto dall’omonimo romanzo di Anna Rita Angioni.
Sul palco Francesco Civile e Ivano Cugia, voci narranti, accompagnati da Michele Brandinu al piano e Valerio Cugia alle percussioni. Seguirà la presentazione del libro alla presenza dell’autrice.
La storia messa in scena è quella di un ragazzo che dopo aver perso suo padre in tenera età, si fa carico del resto della famiglia con lavori semplici acquisendo straordinarie capacità manuali che gli consentono di superare le difficoltà. L’appuntamento è per le 19. Ingesso libero.