Soleminis, il Comune vara la sua app ufficialeL’app è scaricabile gratuitamente da Play Store e Android Market
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una comunicazione diretta tra istituzione e cittadini con informazioni chiare, accessibili a tutti.
E’ disponibile l’App ufficiale del Comune di Soleminis che sceglie la strada della tecnologia digitale per consentire ai propri residenti di ricevere informazioni in tempo reale su eventi e attività locali.
Con il nuovo strumento digitale si potranno inoltre consultare i documenti relativi a bandi e avvisi, accedere a una sezione dedicata alla raccolta differenziata con indicazioni utili per la gestione dei rifiuti.
L’app è scaricabile gratuitamente da Play Store e Android Market.