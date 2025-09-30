Una comunicazione diretta tra istituzione e cittadini con informazioni chiare, accessibili a tutti.

E’ disponibile l’App ufficiale del Comune di Soleminis che sceglie la strada della tecnologia digitale per consentire ai propri residenti di ricevere informazioni in tempo reale su eventi e attività locali. 

Con il nuovo strumento digitale si potranno inoltre consultare i documenti relativi a bandi e avvisi, accedere a una sezione dedicata alla raccolta differenziata con indicazioni utili per la gestione dei rifiuti.

L’app è scaricabile gratuitamente da Play Store e Android Market.

