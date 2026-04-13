Cresce la preoccupazione tra residenti e frequentatori della strada provinciale 20 che dalla nuova Orientale sarda, porta a Solanas, dove da tempo vengono segnalate condizioni di grave rischio per la sicurezza stradale. A denunciarlo soprattutto i residenti che ricordano il limite di velocità di 50 chilometri orari imposto sulla strada, ma dove non mancherebbero gli automobilisti che usano soprattutto il tratto rettilineo viaggiando anche a oltre i 130 chilometri orari, con tutti i pericoli che ne derivano. Da qui l'inizio di una raccolta di firme da inviare al Comune di Sinnai e alla Città metropolitana per il ricorso ai mezzi necessari per mettere in sicurezza la strada: fra questi, l'installazione di dossi e autovelox. «La conformazione della strada – si legge in un comunicato – caratterizzata da lunghi rettilinei e numerosi incroci a raso, contribuisce ad aggravare ulteriormente il rischio di incidenti. A ciò si aggiunge la presenza di abitazioni nella zona con accessi privati e attività ricettive, con un conseguente aumento della presenza di pedoni, residenti e turisti».

Nel tempo, si sarebbero verificati diversi episodi di investimento di animali domestici e da allevamento, oltre a casi che avrebbero coinvolto anche fauna selvatica. Particolarmente preoccupanti, secondo le segnalazioni, sarebbero le situazioni in cui minori, usciti dalle pertinenze private, si sarebbero trovati in prossimità della carreggiata durante il transito di veicoli ad altissima velocità.

I residenti parlano di una situazione “non più sostenibile” e chiedono interventi urgenti e strutturali per la messa in sicurezza della strada, tra cui controlli più frequenti, installazione di sistemi di rilevazione della velocità e dispositivi di moderazione del traffico come dossi rallentatori e segnaletica potenziata. Le firme saranno girate alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune di Sìnnai e alle forze dell’ordine, con richiesta di un intervento coordinato e definitivo.





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