Un turista di 29 anni è rimasto ferito in un incidente stradale sulla panoramica per Villasimius all'altezza di Solanas.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri il giovane sarebbe rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto, riportando la frattura di un piede.

Accompagnato in ospedale, è stato ricoverato in osservazione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Illeso l'automobilista.

