14 settembre 2025 alle 19:39aggiornato il 14 settembre 2025 alle 21:03
Solanas, scontro auto-moto: ferito un turistaLesioni a un piede, il 29enne portato in ospedale
Un turista di 29 anni è rimasto ferito in un incidente stradale sulla panoramica per Villasimius all'altezza di Solanas.
Secondo i primi rilievi dei carabinieri il giovane sarebbe rimasto coinvolto in uno scontro con un'auto, riportando la frattura di un piede.
Accompagnato in ospedale, è stato ricoverato in osservazione. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Illeso l'automobilista.
