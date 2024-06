Notte di paura a Solanas, frazione turistica di Sinnai, per la "scomparsa" di un operaio di 49 anni, residente a Sinnai.

Uscito di casa dopo le 21, non ha fatto rientro: l'allarme è stato lanciato dai familiari che sono andati a cercarlo, mobilitando anche le forze dell'ordine. Sono arrivati i carabinieri di Maracalagonis e Sinnai e del Nucleo operativo radiomobile di Quartu: una presenza massiccia con la mobilitazione, coordinata dal capitano Ignazio Cabras, comandante della Compagnia di Quartu.

Dopo il ritrovamento in spiaggia degli indumenti si è temuto il peggio: da qui la mobilitazione anche della Capitaneria di porto e dei Vigili del fuoco con i loro sommozzatori. Due ore dopo l'avvio delle ricerche, l'uomo è stato trovato, si era addormentato nei pressi della stessa spiaggia di Solanas. Un bel sospiro di sollievo per tutti. L'uomo stava bene: arrivato in spiaggia probabilmente ha fatto un bagno, facendo poi la passeggiata a piedi prima di addormentarsi nella macchia mediterraneaa, forse a causa della stanchezza. Le ricerche si sono concluse dopo l'una della notte.

