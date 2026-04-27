Il Comune di Siurgus Donigala rafforza la rete di sicurezza sanitaria sul territorio con l’installazione di due nuove postazioni videosorvegliate dotate di defibrillatori semiautomatici (DAE). I dispositivi sono stati collocati in Piazza Europa e all’incrocio tra via Kennedy e via Giovanni XXIII, due aree centrali e facilmente accessibili alla popolazione. I defibrillatori rappresentano strumenti fondamentali in caso di emergenza cardiaca, poiché consentono di intervenire tempestivamente in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Si tratta di apparecchiature progettate per essere utilizzate anche da non professionisti: grazie a istruzioni vocali e guidate, accompagnano l’utente passo dopo passo nelle operazioni di primo intervento.

L’amministrazione comunale richiama tuttavia alla responsabilità collettiva nell’utilizzo e nella tutela di questi presidi salvavita. I DAE devono essere utilizzati esclusivamente in situazioni di reale necessità e mantenuti in condizioni di piena efficienza. «Prendersi cura di questi strumenti significa prendersi cura della nostra comunità», ha dichiarato il sindaco Antonello Perra, sottolineando il valore della prevenzione e della collaborazione civica nella gestione delle emergenze. Con questa iniziativa, il Comune punta a rafforzare la rete di sicurezza pubblica e a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della tempestività negli interventi salvavita.

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