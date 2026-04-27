L'assessorato l'Assessorato alla tutela del benessere animale e la Polizia locale di Sinnai e il settore Comunicazione istituzionale, hanno avviato un nuovo progetto con l'obiettivo di promuovere l’affido dei cani rinvenuti nel territorio di Sinnai e ospiti presso il canile Shardana, per offrire loro una nuova famiglia e migliorare il loro benessere. È possibile visitare i cani nel canile dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle 12.30.

Tutti i cani vengono affidati in regola con le vaccinazioni e dotati di microchip già sterilizzati

«Adottare un cane - si legge in un comunicato del Comune- è una scelta importante: non sempre un cucciolo è la soluzione ideale. Anche cani adulti o più avanti con l’età possono rivelarsi compagni perfetti, ad esempio per persone anziane o per chi cerca un animale più tranquillo».

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