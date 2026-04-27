Elmas, auto ribaltata sulla 130: traffico in tilt verso CagliariCoinvolti due veicoli lungo la statale, all’altezza della Metro. Disagi e rallentamenti per diversi chilometri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente stradale questa mattina a Elmas, lungo la statale 130 in direzione Cagliari, all’altezza della Metro. Coinvolti due veicoli: per cause ancora in fase di accertamento, uno dei mezzi si è ribaltato sulla carreggiata.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, e il personale del 118 per prestare i primi soccorsi.
Pesanti le ripercussioni sul traffico: si è formata una lunga coda proprio in uno degli orari di punta per i pendolari provenienti dall’hinterland. Disagi e rallentamenti si sono estesi per diversi chilometri.
(Unioneonline/v.f.)