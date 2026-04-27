Abbanoa, possibili disagi in 16 comuni per lavori all’acquedotto CampidanoDalle 8.30 alle 17 di domani, 28 aprile, possibili interruzioni nell’erogazione: ecco dove
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L’intervento programmato per domani, 28 aprile, dal gestore dell’acqua riguarda un tratto dell’acquedotto tra Donori e Sestu. L’erogazione dell’acqua potrebbe essere interrotta dalle 8.30 alle 17.30 nei comuni di Donori, Assemini, Capoterra, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Monastir, Nuraminis, San Sperate, Serdiana, Sestu, Soleminis, Ussana, Uta, Villaspeciosa e Villasor.
Le squadre di Abbanoa saranno impegnate dalle prime ore del mattino per la riparazione urgente della condotta adduttrice in cemento di Piscanalis, in agro di Donori. Le reti idriche saranno alimentate dalle scorte presenti nei serbatoi sino al loro esaurimento. Potrebbero verificarsi cali di pressione durante la giornata in particolare nelle zone più alte dei centri abitati. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.