Serie C femminile, il derby dice Tharros: 3-1 sulla Women TorresLa squadra oristanese rimonta nella ripresa con otto minuti di fuoco
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Una Women Torres già salva si è fatta sorprendere sul proprio campo dalla Tharros, che invece dovrà disputare contro l'Atletico Uri i playout per la permanenza nella serie C femminile. Il risultato finale è stato di 3-1 per la squadra oristanese.
Dopo un primo tempo vivace ma senza gol, la ripresa è pirotecnica. Dopo appena 5 minuti la formazione sassarese trova la rete del vantaggio con Picchirallo che si fa trovare nel posto giusto al momento giusto per correggere la ribattuta di Pisani su Loupattij.
In otto minuti la Tharros fa fuoco e fiamme. Al quarto d'ora pareggia i conti Marino con un bellissimo tiro dal limite dell’area che termina la sua corsa sotto l’incrocio dei pali. Le ospiti continuano a spingere e al 64’ raddoppiano con un bellissimo gol al volo di Dalmedico. Al 67’ la Tharros allunga con Figus abile nel sfruttare la ribattuta di Carboni su Koskinen respingendo a rete con l’ausilio del palo.