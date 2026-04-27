Vigili del fuoco
27 aprile 2026 alle 14:17
Villasor, auto a fuoco nella notte: indagini sull’origine dell’incendioÈ successo in via Cagliari, avviati gli accertamenti
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L’incendio di un’auto nella notte a Villasor ha tenuto impegnata una squadra dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22 su una macchina parcheggiata in via Cagliari.
Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del veicolo, sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.
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