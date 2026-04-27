L’incendio di un’auto nella notte a Villasor ha tenuto impegnata una squadra dei vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 22 su una macchina parcheggiata in via Cagliari

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del veicolo, sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio.

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