Da questa settimana i residenti a Quartu avranno a disposizione un altro piccolo parco nella zona di San Benedetto. Il giardino, con doppio ingresso da via Dublino e da via Ariosto, si apre tra i palazzi della zona. Un’oasi verde molto raccolta, ma soprattutto molto sicura anche per bambini piccoli, che avranno quindi modo di giocare, correre, divertirsi all’aria aperta in tutta sicurezza. Sarà curato dai percettori dal Reis, grazie ai progetti di utilità collettiva coordinati dall’assessorato ai Servizi sociali.

L’area è dotata di una zona ombreggiata, grazie alla presenza di diversi alberi dalla grande chioma, alcune panchine e anche una fontanella per rinfrescarsi. La parte più prossima agli ingressi è stata pianellata con la pietra; completano la dotazione i cestini per la spazzatura e la rastrelliera per le biciclette.

L’apertura della piazza è stata possibile grazie al lavoro congiunto degli assessorati all’Ambiente e ai Servizi sociali. Il personale delegato alla cura del verde in città si è adoperato per la sistemazione della piazzetta, con relative dotazioni, mentre la sede di via Cilea ha provveduto a trovare il personale che si occupasse di aprirlo, con orari 9-12 e 16-18, e di tenerlo quotidianamente in ordine.

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