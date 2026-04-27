A Mandas i lavori per la ricostruzione del muro perimetrale della proprietà comunale in via Manno entrano nella fase operativa. L’intervento prevede un investimento complessivo da 100 mila euro e punta al ripristino della struttura con tecniche e materiali tradizionali. Il progetto prevede infatti la ricostruzione del muro in pietra locale, mantenendo la stessa tipologia costruttiva originaria, così da garantire non solo la messa in sicurezza dell’area ma anche la tutela del contesto architettonico urbano.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo con l’impresa incaricata, necessario per definire gli ultimi aspetti operativi prima dell’apertura del cantiere. Dalla prossima settimana, dopo un ulteriore confronto tra direzione dei lavori e ditta esecutrice, è previsto l’avvio effettivo dell’intervento. L’opera consentirà di restituire stabilità e decoro all’area interessata, attraverso una ricostruzione fedele ai criteri costruttivi originari e l’impiego di materiali coerenti con quelli del manufatto esistente. Un intervento che si inserisce nel più ampio programma di manutenzione e valorizzazione del patrimonio comunale.

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