La fermata dell’Arst di Maddalena spiaggia-Residenza del Sole è stata finalmente ripristinata: d’ora in poi i passeggeri che viaggiano sulla Strada statale 195 in direzione Pula potranno finalmente salire e scendere dal pullman in tutta sicurezza. Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il risultato sia stato ottenuto attraverso un dialogo costruttivo portato avanti con l’Arst: “Era doveroso restituire ai cittadini fermate utili e funzionali dopo le modifiche apportate degli ultimi anni, d’ora in poi alle porte di Capoterra i passeggeri potranno scendere e salire dai mezzi pubblici in totale sicurezza”.

Resta il nodo delle pensiline, chi si sposta con i pullman è ancora costretto ad attendere il loro arrivo sotto il sole o la pioggia. “Presto anche questo problema verrà risolto – assicura Garau -, stiamo compiendo passi importanti verso una mobilità che sia vicina alle esigenze di turisti e residenti”.

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