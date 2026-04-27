Il Comando di Polizia Locale di Sinnai guarda al futuro puntando su giovani risorse, preparazione professionale e benessere fisico. Nel corso dell’ultimo anno, l’organico è stato rafforzato con nuove assunzioni, arrivate al termine di una selezione fortemente voluta dal Comandante capitano Giuseppe Fiori.

«I nuovi agenti - spiega il capitano Fiori - sono stati inseriti in un percorso di affiancamento con il personale più esperto, con l’obiettivo di trasmettere competenze operative e valori fondamentali del servizio pubblico: buon senso, umanità e il necessario rigore richiesto dal ruolo. Quella dell’agente di Polizia Locale è una professione che si svolge prevalentemente all’esterno, spesso in condizioni climatiche difficili, dal freddo invernale al caldo intenso dell’estate. Una realtà che impone resistenza fisica, capacità di adattamento e resilienza. Per questo motivo la selezione prevedeva anche prove preliminari di idoneità atletica».

Ma non si tratta di “vigili Rambo”, come chiarisce il Comandante Fiori. «Essere in forma significa soprattutto curare con costanza l’attività fisica, un aspetto sempre più importante con il passare degli anni. Mi ritengo particolarmente fortunato perché tutti gli operatori dedicano attenzione a questo tema».

Tra loro spiccano anche atleti di alto livello. È il caso di Filippo Martufi, pallavolista con trascorsi in Serie A e oggi componente della rappresentativa italiana che parteciperà ai Campionati Europei delle Polizie Locali in Bulgaria.

«Per me è un grande onore sapere che il nostro Comando darà il proprio contributo a questo appuntamento internazionale», sottolinea Fiori. Nell’organico figura inoltre un altro atleta di spicco, Roberto Melis con trascorsi da specialista nella corsa su strada e nel ciclocross, capace di completare due maratone nell’eccellente tempo di 2 ore e 27 minuti.

Gli altri operatori si dedicano a discipline come arti marziali, pallavolo, mountain bike e calcio, attività che, oltre ai risultati sportivi, contribuiscono a mantenere una condizione fisica adeguata alle esigenze del servizio.

Ma il progetto del Comando non si ferma alla preparazione atletica. Accanto all’allenamento del fisico, cresce anche l’attenzione per la formazione culturale e professionale.

Diversi agenti, infatti, affiancano l’aggiornamento garantito dal Comando agli studi universitari per conseguire lauree in ambito giuridico. Alcuni stanno completando percorsi in scienze criminologiche, mentre altri hanno già avviato le procedure di iscrizione. «Anche questo è motivo di grande orgoglio – conclude Fiori – perché un agente preparato è in grado di offrire alla comunità un servizio sempre più qualificato e all’altezza delle aspettative».

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