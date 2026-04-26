Festa grande stamattina a Burcei per i trent'anni della fondazione della Confraternita della Misericordia.

Un ruolo davvero importante sul territorio per i volontari del soccorso che agiscono con decine di collaboratori, con due ambulanze e con un doblò garantendo servizio per 24 ore su 24. Migliaia i soccorsi operati in questi trent'anni dall'associazione di Burcei legata al 118. Anche oggi i volontari sono dovuti intervenire in soccorso di un motociclista vittima di un incidente sulla vecchia Orientale, per fortuna senza gravi conseguenze.

La festa è iniziata con la celebrazione della messa officiata dall'attuale parroco don Cristian Pisu e da don Roberto Atzori parroco di Burcei quando, trent’anni fa, fu istituita la Confraternita. Una mattinata anche di commozione, con la messa e la processione fra le vie del paese col simulacro della Madonna di Bonaria, patrona della stessa Confraternita della Misericordia.

Alla cerimonia ha presenziato il sindaco Simone Monni in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Attualmente il governatore della Confraternita è Diego Atzeni. Il vice, Efisio Lecca. Del cosiddetto “Magistrato”, fanno parte anche Adriano Campus, Antonio Monni, Valentina Cinus, Teresa Caria. Ieri sono entrate a far parte della Misericordia Lorenza Frigau, Martina Lecca e Stefania Concas.

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