Si è conclusa con un bilancio più che positivo la trasferta in Olanda del gruppo folk “Sa Roda” di Siurgus Donigala, ospite del Circolo dei Sardi "Amici Mediterranei".

Un'esperienza che ha permesso di portare oltre i confini dell'isola le tradizioni, la musica e la cultura del paese, rafforzando il legame con la comunità dei sardi emigrati. Nel corso delle giornate il gruppo si è esibito in costume tradizionale, proponendo danze e musiche popolari che hanno raccontato al pubblico la storia e l'identità della Sardegna.

Accanto agli spettacoli, in collaborazione con la Pro loco, è stato allestito uno spazio dedicato alle tradizioni di Siurgus Donigala, con ricami tipici, i preziosi elementi della Croce di Pane, la riproduzione di un telaio sardo utilizzato per la tessitura artigianale e altri oggetti della cultura materiale del paese.

Ad accompagnare le esibizioni è stato l'organettista Federico Coni, protagonista con la sua musica tradizionale. Il gruppo ha espresso un sentito ringraziamento al Circolo dei Sardi "Amici Mediterranei" per l'accoglienza ricevuta e, in particolare, al presidente Mario Agus e ai collaboratori Andrea e Roberto per l'ospitalità e la disponibilità dimostrate durante il soggiorno.

La trasferta si conclude con la soddisfazione di aver rappresentato Siurgus Donigala e la Sardegna davanti alla comunità dei corregionali residenti all'estero, confermando il valore del folklore come strumento di promozione della cultura e delle tradizioni isolane anche fuori dai confini nazionali.

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