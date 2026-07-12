A Isili la rassegna del Club UnescoUn primo incontro si è svolto il 7 luglio con l’autore Tonino Mosconi
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Nuovo appuntamento ad Isili il 15 luglio prossimo per la rassegna “la Sardegna osservata e immaginata, studiata e vissuta da…”.
Una iniziativa promossa dal Club per l’Unesco di Isili in collaborazione con tutte le Associazioni isilesi, il comune di Isili e altri partner. Un primo incontro si è svolto il 7 luglio con l’autore Tonino Mosconi. Mercoledì in piazza san Giuseppe a partire dalle 22 Gaetano Ranieri presenta il suo libro “Sul sedile davanti”, inoltre Giorgio Galleano dialogherà con l’autore sul tema “Mont’e Prama, la grande bellezza”. La rassegna prevede altri due appuntamenti.
Il prossimo sarà il 24 luglio prossimo, stesso luogo, piazza san Giuseppe e stessa ora, le 22, sarà la volta dell’autore Francesco Casula e del suo libro dal titolo “Controstoria della Sardegna”, con lui dialogherà Davide Marras.
Ultimo appuntamento il 29 luglio con Antonangelo Liori e il suo libro “Dio è un pastore”.
«Abbiamo ancora altri ospiti - ha detto Marras del Club per l’Unesco – che saranno presenti per farci consocere tenatiche interessanti che trattano quotidianamente o anche solo per raccontare le loro esperienze, ma dobbiamo ancora definire le date».
In caso di pioggia gli incontri si svolgeranno nell’aula magna del centro Sociale Monsignore Sanna.