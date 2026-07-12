Due comunità, un’unica passione per la valorizzazione delle tradizioni. L’estate del Sarrabus si arricchisce di due appuntamenti che raccontano la storia, i sapori e l’identità della nostra terra. Burcei propone per il 18 e 19 luglio la Festa del Pastore: tradizioni pastorali, dimostrazioni casearie, degustazioni di pecora e capra arrosto, mostra degli antichi mestieri, canti, balli popolari e il concorso enologico “Bin’e Bidda”.

San Vito propone invece per il 24 e 25 luglio la 34esima Sagra de Sa Pratzira e de Sa Petza de Craba.

«Due eventi - dice il sindaco di Burcei Marcello Malloru – che valorizzano le eccellenze gastronomiche, il patrimonio culturale e lo spirito di accoglienza delle nostre comunità. Burcei e San Vito vi aspettano per vivere insieme un’estate all’insegna della tradizione, del gusto e della convivialità».

Il sindaco di San Vito Marco Siddi ricorda la bontà dei prodotti tipici del suo paese. Una «sagra quella di fine luglio in paese che ha sempre calamitato anche l'attenzione dei turisti che affollano la costa. Sarà così anche quest'anno».

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