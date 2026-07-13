l’iniziativa
13 luglio 2026 alle 09:13
Settimo San Pietro, torneo di biliardino per ragazziOrganizzato dal centro di aggregazione comunale, si inizia il 20 luglio: al via le iscrizioni
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ll Centro di Aggregazione comunale di Settimo San Pietro organizza il Torneo di biliardino in programma da lunedì 20 luglio a Casa Dessì, nella via Gramsci.
La manifestazione è riservata a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Si gioca d alle 18 alle 21, all'insegna del divertimento, del fair play e della sana competizione. Le iscrizioni sono aperte presso Casa Dessì nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 18 alle 20.
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