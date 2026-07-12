Mare agitato in questi giorni ma i bagnanti continuano a fare il bagno. E così anche oggi a Costa Rei (Comune di Muravera) un uomo di 51 anni è stato soccorso e messo in salvo grazie al provvidenziale intervento di Lorenzo Farci, un bagnino di 20 anni di Muravera in servizio presso lo stabilimento "Sa Murta” (tra via delle Rose e via degli Asfodeli). Intervento coordinato dal capo stabilimento Carlo Paglietti.

L’episodio attorno alle 13.20 quando l’uomo è finito in una buca del fondale a circa 150 metri dalla riva. Dalla torretta Lorenzo Farci si è accorto delle difficoltà dell’uomo nel rientrare a riva. Cercava di nuotare ma restava nello stesso punto. Il bagnino si è tuffato con pinne, maschera, boccaglio e rescue can (dispositivo galleggiante per mettere in sicurezza il bagnante) e lo ha riportato a riva sano e salvo. L’uomo era lucido ma particolarmente affaticato. Le sue condizioni, alla fine, non hanno destato particolare preoccupazione.

Carlo Paglietti, figura storica del salvamento nel Sarrabus, ha messo in evidenza la rapidità dell’intervento e l’importanza del controllo costante. «Lorenzo – ha detto è stato molto bravo e ha agito sotto la nostra costante osservazione». È stata attivata subito la procedura prevista con la Capitaneria di Porto. Anche ieri un'altra persona - in questo caso una signora di Selargius – è stata messa in salvo a Villaputzu da un giovane bagnino.

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