Il Comune di Decimomannu ha ufficialmente avviato la ricerca di partner esterni per sostenere la realizzazione degli eventi legati alla prossima Sagra di Santa Greca, in programma per il mese di settembre 2026. Attraverso una procedura a evidenza pubblica, l’amministrazione comunale punta a coinvolgere soggetti privati, pubblici o associativi interessati a promuovere il proprio marchio in occasione della storica manifestazione che richiama annualmente un notevole flusso di visitatori e fedeli.

L'iniziativa, formalizzata con una determinazione dirigenziale dello scorso 7 luglio, mira a favorire forme di collaborazione basate su sponsorizzazioni in denaro, forniture di beni, prestazioni di servizi o la realizzazione di opere di interesse pubblico. In cambio del sostegno offerto, gli sponsor potranno beneficiare di un ritorno di immagine attraverso la veicolazione del proprio logo o della propria ragione sociale negli spazi predisposti dall’Ente, secondo modalità che verranno concordate in misura proporzionale al valore economico della proposta.

Possono avanzare la propria candidatura persone fisiche, società, enti giuridici e organizzazioni senza fini di lucro, a condizione che non sussistano motivi di esclusione legati a controversie con l’amministrazione o conflitti di interesse. Gli interessati devono far pervenire la propria istanza entro e non oltre le ore 11 del 10 agosto, utilizzando la posta elettronica certificata dell’Ente e seguendo le modalità indicate nell’avviso pubblico pubblicato in Albo pretorio. Ogni proposta sarà sottoposta a una fase di valutazione per verificare la correttezza della documentazione e la conformità ai requisiti richiesti, fermo restando che il Comune si riserva il diritto di rifiutare le offerte in linea con quanto previsto dal regolamento vigente sulla disciplina dei contratti di sponsorizzazione.

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