l’incidente
12 luglio 2026 alle 12:50
Scontro a Maracalagonis, coinvolte tre autoNessun ferito, ma qualche disagio al traffico nel centro abitato
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Singolare incidente nel centro abitato di Maracalagonis, all'incrocio fra via Nazionale e via Cagliari.
A scontrarsi sono state due auto col coinvolgimento di una terza macchina parcheggiata nella via Nazionale. Nessun ferito, ma disagi per il traffico sino alla rimozione dei mezzi rimasti danneggiati.
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