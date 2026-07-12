Singolare incidente nel centro abitato di Maracalagonis, all'incrocio fra via Nazionale e via Cagliari.

A scontrarsi sono state due auto col coinvolgimento di una terza macchina parcheggiata nella via Nazionale. Nessun ferito, ma disagi per il traffico sino alla rimozione dei mezzi rimasti danneggiati.

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