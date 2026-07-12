L’amministrazione comunale di Ortacesus organizza il servizio “Piscina Day”, l’iniziativa estiva pensata per offrire a bambini e ragazzi del paese momenti di svago e attività acquatiche durante le vacanze scolastiche. Il servizio, riservato ai nati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2020, si svolgerà dal 20 al 31 luglio, con orario dalle 9 alle 16.30. Come da prassi, la precedenza sarà riservata alle famiglie residenti a Ortacesus, mentre le richieste di chi risiede fuori dal Comune saranno accolte solo se resteranno posti disponibili.

Chi fosse interessato ha tempo fino a domani, lunedì 13 luglio, alle 14, per presentare la domanda, seguendo le indicazioni contenute nell’avviso pubblico affisso all’albo comunale e disponibile online. «L’obiettivo è offrire ai nostri bambini la possibilità di vivere l’estate all’insegna dello sport e della socialità», ha spiegato il sindaco Edoardo Di Martino in un video pubblicato nei canali social della maggioranza consiliare. Tutte le informazioni su requisiti, modalità di iscrizione, costi di partecipazione e documenti da allegare sono contenute nell’avviso pubblico e nel modulo di domanda, entrambi consultabili tra gli allegati e sul sito del Comune.

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