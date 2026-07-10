Come annunciato ieri dalla sindaca Barbara Pusceddu, l’Ecocentro di Solanas ha aperto oggi i cancelli per il conferimento dei rifiuti. Il servizio è riservato esclusivamente agli utenti TARIP regolarmente iscritti con utenza nelle frazioni di Solanas e Torre delle Stelle (territorio di Sinnai).

La struttura sarà aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. L’Ecocentro, realizzato dalla Cosir (la società che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani a Sinnai e nelle frazioni), è ubicato in via Santa Barbara, a Solanas.

Si possono conferire carta e cartone, vetro e plastica, sfalci e potature, legno e inerti, oli esausti, pile e medicinali scaduti. Non possono essere al momento conferiti RAEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) e batterie da auto. Secondo il Comune, anche questo materiale potrà essere accolto nell’Ecocentro entro poche settimane.

Oggi hanno iniziato a conferire anche diversi utenti. L’apertura dell’Ecocentro ha consentito agli operai della Cosir di bonificare le discariche di via delle Viole e quelle nelle vicinanze della sede della Guardia medica. Sono intervenuti anche gli operai dell’impresa che si occupa a Sinnai e nelle frazioni della cura del verde pubblico.

«La disponibilità dell’Ecocentro – ha detto la sindaca Barbara Pusceddu – rappresenta un grande traguardo. C’è voluto tempo, ma la struttura è ora finalmente operativa. Presto potranno essere conferiti anche i RAEE e le batterie esauste delle auto. Si è investito in un’opera che migliora la qualità della vita dei cittadini, rende più semplice la raccolta differenziata e offre uno strumento in più per contrastare l’abbandono dei rifiuti. Ora ci attendiamo la collaborazione di tutti per assicurare un servizio ottimale a beneficio dell’ambiente e del futuro turistico delle due località di Solanas e Torre delle Stelle: una grande conquista, basta con le discariche abusive. Ricordo anche il ruolo avuto in merito dalla Città metropolitana».

L’apertura dell’Ecocentro era stata annunciata nell’ultimo Consiglio comunale anche dall’assessora Katiuscia Concas, rispondendo a un’interrogazione presentata dai consiglieri di Forza Italia Walter Zucca e Roberta Simoni, con interventi durante il dibattito anche dei consiglieri Aldo Lobina e Roberto Loi.

«L’Ecocentro va aperto subito – aveva detto Concas – la Cosir assicura il suo impegno in merito». Oggi il conferimento dei primi rifiuti e la soddisfazione della stessa minoranza e degli utenti.

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