Poetto, scontro auto-scooter: un ferito in codice rosso. Un altro incidente grave a VillasimiusÈ successo nella notte in via Lungomare Saline e in via del Mare: due persone portate d’urgenza al Brotzu
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Due scontri auto-moto nella notte e due persone in codice rosso.
Il primo al Poetto, tra una macchina e uno scooter, in via Lungomare Saline, verso le 3 di notte.
Un uomo di circa 50 anni, alla guida del mezzo a due ruote, è rimasto gravemente ferito in seguito all’impatto.
Sul posto la Mike 50 del 118. Il personale sanitario, dopo i primi soccorsi sul posto, ha trasportato l’uomo in codice rosso al Brotzu.
Il secondo a Villasimius, intorno all’una, in via del Mare. Ad avere la peggio una donna, di circa 50 anni, anche lei a bordo del mezzo a due ruote.
Immediati i soccorsi del 118: il personale sanitario è intervenuto con un’ambulanza medicalizzata. Anche la donna è stata portata al Brotzu in codice rosso.