Si è laureato con 110 e lode in Scienze e tecniche psicologiche all'università di Cagliari uno studente venezuelano originario di Maracay, città che nel 2022 ha lasciato, a causa della crisi economica, sociale e politica in cui è sprofondato il suo Paese.

Enrique Alejandro Meléndez Acevedo ha scelto la Sardegna per cominciare una nuova vita e questa settimana ha conseguito una laurea triennale discutendo nel campus di Sa Duchessa una tesi dal titolo 'I processi di influenza sociale nella costruzione dell'identità: il ruolo delle norme sociali e religiose', davanti alla commissione presieduta dalla relatrice Cristina Cabras.

Alla discussione hanno assistiti, in collegamento dagli Stati Uniti e dal Venezuela, la madre Ana Acevedo, il fratello e i parenti. Presenti in aula lo staff del Servizio per l'inclusione e l'apprendimento (Sia) dell'ateneo, colleghi, colleghe e amici che in questi anni hanno sostenuto e accompagnato il giovane.

«Ho scelto questo percorso accademico con la volontà di fare qualcosa per le persone che si trovano a disagio, anzitutto i giovani che non trovano una strada, per dare loro gli strumenti per migliorare e trovare il proprio benessere», ha detto il neo laureato al termine della cerimonia.

«Questo è solo l'inizio di un percorso di formazione, di preparazione e di crescita umana. E sono grato di averlo compiuto a Cagliari dove ho trovato una famiglia e mi sono sentito a casa».

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