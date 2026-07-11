Settant’anni di storia dell’automobilismo italiano rivivranno questa sera a Mandas, dove il Circolo Sardo Auto Moto d’Epoca S.C.Q. di Cagliari, in collaborazione con il Comune, organizza un convegno dedicato alla Fiat 600 Multipla, l’iconica vettura presentata nel 1956.

L’appuntamento è in programma oggi, sabato 11 luglio, alle 17.30 nell’aula conferenze del Museo d’Auto e Moto d’Epoca della Sardegna Attilio Mocci Demartis (MAMES) di Mandas. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Umberto Oppus.

Il programma prevede due interventi principali. Alle 17.30 Paolo Pezzuoli ripercorrerà la nascita del progetto della Fiat 600 Multipla, illustrandone gli aspetti tecnici, l’evoluzione dei vari modelli e numerosi aneddoti e curiosità legati a una vettura che, grazie alla sua carrozzeria versatile, ha anticipato il concetto delle moderne monovolume.

Alle 18.15 Angelo Melis racconterà invece la nascita dell’automobilismo in Sardegna, ripercorrendo le tappe che hanno contribuito alla diffusione della passione per i motori nell’Isola. A chiudere il pomeriggio, alle 18.45, sarà un dibattito aperto al pubblico.

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