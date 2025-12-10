A Siurgus Donigala si è chiusa la prima fase dei lavori di restauro conservativo della chiesa di San Teodoro. Gli interventi realizzati hanno consentito il risanamento delle fondazioni attraverso la creazione di una barriera chimica per prevenire l'umidità di risalita. Ma il cantiere va avanti, come annunciato dal sindaco Antonello Perra: «I lavori proseguiranno con lo smantellamento e il rifacimento degli intonaci, ormai ammalorati e soggetti a continui distacchi di calcinacci».

L’opera di restauro dell’importante edificio di culto è stato finanziato dalla Regione con un assegno da 300 mila euro.

«Contemporaneamente a questo intervento - continua Perra - è in fase di ultimazione l’iter progettuale molto più complesso, per la messa in sicurezza e il restauro della chiesa di Santa Maria».

Il progetto prevede un intervento di recupero sugli aspetti statico-strutturali e il successivo risanamento degli intonaci e degli affreschi interni, gravemente compromessi. Anche in questo caso i lavori verranno realizzati grazie ai finanziamenti che la Regione ha concesso al Comune per garantire la sicurezza delle due chiese e restituire loro lo splendore che meritano, patrimonio prezioso della comunità di Siurgus Donigala. Il costo del restauro della chiesa di Santa Maria è pari a un milione di euro.

© Riproduzione riservata