Fu uccisa dal marito nel 2021 nella penisola in provincia di La Spezia: un delitto terribile con l'uomo poi condannato all'ergastolo. Da allora Alessandra Piga viene puntualmente ricordata a Maracalagonis dove è stata sepolta e dove risiede la famiglia. Venerdì in paese si svolgerà una marcia simbolica, organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni sportive, in ricordo di tutte le vittime di femminicidio. In particolare di Alessandra Piga, "cittadina di Maracalagonis".

L'appuntamento è alle 18:30 in Piazza Chiesa dove sarà presente l'associazione musicale "Santo Stefano": la marcia si snoderà fra le vie Cagliari, Roma, Puccini, Aretino, Cagliari, Piazza Chiesa. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

