Capoterra, microchip gratuito per i cani del paeseSarà necessario prenotarsi negli uffici della polizia locale
Nuovo appuntamento con le microchippature gratuite organizzato dal Comune in collaborazione con il Servizio veterinario della Asl di Cagliari, la polizia locale e la compagnia barracellare, e il supporto degli operatori del Dog Hotel.
La prossima giornata in cui verrà posizionato il microchip cutaneo collegato all’anagrafe canina si terrà il 19 dicembre dalle 8,30 alle 12, all’infopoint di Maddalena spiaggia.
Per poter registrare i propri cani sarà necessario prenotare il proprio turno chiamando gli uffici della polizia locale.
Gaetano Crocco, assessore al Benessere animale, protagonista nei giorni scorsi di un salvataggio provvidenziale di un cagnolino sulla Strada statale 195, ricorda l’importanza di apporre il microchip su tutti i cani del territorio: «Ringraziamo la Città metropolitana, che finanzia questa campagna che permette di identificare l’animale in caso di smarrimento. Registrare i cani all’anagrafe canina non solo facilita il suo ritrovamento, ma è un obbligo di legge».