Capoterra, stop alla raccolta della plastica: «Non lasciate i sacchetti per strada»Servizio sospeso per l’intera settimana per via della crisi della filiera del riciclo
Il Comune di Capoterra informa la cittadinanza che il servizio di raccolta della plastica è momentaneamente sospeso fino a nuova comunicazione.
La decisione non dipende da scelte locali o da problematiche tecniche legate all’appalto, ma è conseguenza di una grave emergenza a livello nazionale che sta coinvolgendo l’intera filiera del riciclo della plastica.
Il blocco è dovuto alla situazione di saturazione che sta colpendo i Consorzi nazionali, tra cui Corepla, impossibilitati a ricevere ulteriori conferimenti.
Questa condizione sta causando la chiusura temporanea degli impianti di smaltimento e trattamento della plastica su tutto il territorio regionale, con inevitabili ripercussioni sui Comuni.
Di conseguenza, anche gli impianti locali incaricati del ritiro per Capoterra si trovano costretti a sospendere l’accettazione del materiale, impedendo al Comune di procedere con la raccolta sia del circuito domestico sia di quello commerciale.
Per limitare disagi e accumuli su strada, l’Amministrazione comunale chiede con cortesia ai cittadini e agli esercizi commerciali di non esporre i rifiuti in plastica per il ritiro durante la settimana in corso. Una nuova comunicazione sarà diffusa appena il servizio potrà essere ripristinato o modificato.
L’Amministrazione ha già avviato un confronto con tutti gli enti competenti, in particolare con la Regione Sardegna per trovare una soluzione rapida e ridurre al minimo i disagi per la popolazione.