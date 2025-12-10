Il Comune di Capoterra informa la cittadinanza che il servizio di raccolta della plastica è momentaneamente sospeso fino a nuova comunicazione.

La decisione non dipende da scelte locali o da problematiche tecniche legate all’appalto, ma è conseguenza di una grave emergenza a livello nazionale che sta coinvolgendo l’intera filiera del riciclo della plastica.

Il blocco è dovuto alla situazione di saturazione che sta colpendo i Consorzi nazionali, tra cui Corepla, impossibilitati a ricevere ulteriori conferimenti.

Questa condizione sta causando la chiusura temporanea degli impianti di smaltimento e trattamento della plastica su tutto il territorio regionale, con inevitabili ripercussioni sui Comuni.

Di conseguenza, anche gli impianti locali incaricati del ritiro per Capoterra si trovano costretti a sospendere l’accettazione del materiale, impedendo al Comune di procedere con la raccolta sia del circuito domestico sia di quello commerciale.

Per limitare disagi e accumuli su strada, l’Amministrazione comunale chiede con cortesia ai cittadini e agli esercizi commerciali di non esporre i rifiuti in plastica per il ritiro durante la settimana in corso. Una nuova comunicazione sarà diffusa appena il servizio potrà essere ripristinato o modificato.

L’Amministrazione ha già avviato un confronto con tutti gli enti competenti, in particolare con la Regione Sardegna per trovare una soluzione rapida e ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

