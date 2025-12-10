Il ricavato della quarta edizione del memorial Valentino Melis, il raduno delle Vespe e delle Fiat 500 tenuto in Trexenta, è devoluto in beneficenza a sostegno dei malati oncologici. L’iniziativa dedicata al giovane imprenditore di Selegas scomparso prematuramente alcuni anni fa, è stata promossa dalla famiglia Melis in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione turistica Pro loco di Selegas.

All’Ospedale Oncologico "Armando Businco" di Cagliari c’è stata la consegna ufficiale di 50 carrozzine, 36 frigoriferi e 26 deambulatori. «Il grandissimo impegno del Comune e della Pro loco, unito al grande cuore della popolazione di Selegas e della Trexenta, ci ha permesso di raccogliere 11.450 euro a scopo benefico», dice Riccardo Melis, fratello del compianto Valentino che, a nome della famiglia, ci tiene a ringraziare le tantissime persone che hanno contribuito al successo dell’iniziativa. «Non possiamo dimenticare il prezioso contributo dei ragazzi della classe 1984, i coetanei di Vale», conclude Melis. Quest’anno ospite d’onore del memorial è stato l’artista Manu Invisible che ha realizzato un prezioso e sorprendente murale a Selegas.

Una cifra davvero importante quella raccolta quest’anno grazie alla grandissima partecipazione che ha accompagnato l'iniziativa. «È meraviglioso constatare come la manifestazione in onore di Vale a ogni edizione riesce a superare se stessa», sottolinea il sindaco Alessio Piras. Straordinaria la partecipazione della cittadinanza e dei paesi vicini: il memorial Valentino Melis è un appuntamento ormai irrinunciabile per gli appassionati delle Fiat 500 e delle derivate di interesse storico e delle Vespa Piaggio. Appuntamento al prossimo anno per una nuova importante corsa solidale a bordo dei veicoli d'epoca.

