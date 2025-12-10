l’appuntamento
10 dicembre 2025 alle 11:03
Serdiana, domenica nella chiesa di San Salvatore il Concerto di NataleOrganizzato dall’associazione “Insieme per la Musica”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Torna anche quest’anno l’evento prenatalizio organizzato dall’associazione “Insieme per la Musica” con il patrocinio del Comune di Serdiana, giunto quest’anno alla VII edizione.
L’appuntamento è per il 14 dicembre alle 18.30 nella Chiesa di San Salvatore.
Protagonisti della serata saranno i cori “Nova Harmonia” di Serdiana, diretto da Elisabetta Agus, e “Città di Cagliari” guidato da Raimondo Belfiori.
L’ingresso è gratuito.
© Riproduzione riservata