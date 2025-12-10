Torna anche quest’anno l’evento prenatalizio organizzato dall’associazione “Insieme per la Musica” con il patrocinio del Comune di Serdiana, giunto quest’anno alla VII edizione.
L’appuntamento è per il 14 dicembre alle 18.30 nella Chiesa di San Salvatore.
Protagonisti della serata saranno i cori “Nova Harmonia” di Serdiana, diretto da Elisabetta Agus, e “Città di Cagliari” guidato da Raimondo Belfiori.
L’ingresso è gratuito.

