Appuntamento stamattina a Quartu per l’incontro di chiusura degli Ambiti territoriali di Protezione civile. Oggi l'attenzione è rivolta all' “Ambito di Cagliari Est”, che comprende i Comuni di Burcei, Maracalagonis, Monserrato, Quartu, Quartucciu, Selargius, Settimo San Pietro e Sinnai.

Oltre ai temi della governance e dei rischi specifici, si parlerà anche del sistema di allertamento e dei progetti che il direttore generale della Protezione civile della Sardegna, Mauro Merella, sta portando avanti con particolare impegno.

Al convegno di Quartu sarà presente l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi. Sono stati invitati tutti i sindaci, gli assessori, i consiglieri, le associazioni di volontariato e, soprattutto, i cittadini dell’Ambito territoriale “Cagliari Est”.

