Cultura, tradizione ed enogastronomia. Il Festival dedicato alla musica, al vino e alle eccellenze del territorio, animerà per un intero mese le piazze e le strade dei centri del Parteolla e del Basso Campidano.

La rassegna, promossa dall’Unione dei Comuni con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione, è coordinata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Si parte sabato prossimo a Donori con un pomeriggio che unisce cinema, memoria, cultura e degustazioni. Alle 16:30 nell’ex Montegranatico verrà proiettato il film “Storia di un Riscatto”, del regista Stefano Odoardi, ispirata al sequestro di Giuseppe Vinci. Al termini della proiezione, dibattito con il regista e l’ex ostaggio che racconterà la sua esperienza nelle mani dell’anonima sequestri.

La serata proseguirà con le degustazioni proposte dalle cantine di Donori accompagnate da una selezione di prodotti tipici curata dalla Pro Loco. Chiusura alle 19:30, con lo spettacolo musicale “Blues & Soul – La musica dell’Anima” con Vittorio Pitzalis e Giuliano Pornasio.

Domenica 14 dicembre, il Festival “DiviniSuoni” si sposterà a Dolianova con un appuntamento che unisce musica dal vivo, autenticità enogastronomica e il calore delle atmosfere natalizie.

La serata, ospitata in Piazza Brigata Sassari, si propone come un invito a riscoprire il territorio attraverso un percorso che intreccia degustazioni, saperi locali e performance artistiche. Nel tardo pomeriggio, l’apertura degli stand enogastronomici con le migliori produzioni del Parteolla. Seguirà lo spettacolo musicale dei “Nuvolari”. Successivamente Francesco Peddio e Pamela Lorico interpreteranno alcuni dei più grandi successi della musica italiana.

La serata proseguirà fino alla mezzanotte grazie il dj set finale.

Il 20 dicembre, Divini Suoni coinvolgerà anche Serdiana e Barrali, mentre il 21 la manifestazione farà tappa a Soleminis e Settimo San Pietro.

