I tulipani del Giardino di Lu nel Parco del Flumini Uri, a San Vito.

A posizionare i sacchetti con i bulbi i bambini delle scuole primarie e della scuola per l’infanzia. L’iniziativa è partita dall’amministrazione comunale che ha donato un contributo per la ricerca all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e al “Giardino di Lu”, l’associazione che con i suoi Tulipani raccoglie fondi per la ricerca e lo studio del tumore ovarico. I bulbi dei tulipani, proveniente appunto dal Giardino di Lu, sono stati messi a dimora dai bambini guidati dai docenti. La fioritura è attesa tra marzo e maggio.

“L’iniziativa – ha sottolineato il sindaco Marco Antonio Siddi - ha per scopo la sensibilizzazione dei più giovani sull’importanza che riveste la ricerca scientifica nella lotta alle malattie tumorali. Grazie agli alunni, al corpo docente e alla dirigente scolastica della scuola per l’infanzia e primaria del plesso di San Vito per aver accolto con entusiasmo la nostra proposta”. Nei prossimi giorni agli studenti della secondaria di primo grado verrà offerto un dono solidale dell’AISM.

