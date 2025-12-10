Tentato furto nella notte ai Tabacchi Mandas di Selargius, in via San Martino. Attorno all’1.51 del mattino, la centrale operativa della società di vigilanza privata Sicurtecnica ha ricevuto un segnale d’allarme proveniente dal sistema dell’attività. Le telecamere hanno ripreso quattro uomini incappucciati arrivare a bordo di un furgone, in retromarcia, e colpire la serranda con un piede di porco, fino a staccare il blocco della serratura.

In collegamento diretto con la sala operativa, una guardia giurata ha attivato immediatamente la procedura di emergenza: invio della pattuglia, chiamata ai Carabinieri e avviso al titolare. Nel frattempo è stato azionato anche l’allarme antirapina, che ha fatto scattare la sirena esterna costringendo la banda alla fuga prima che riuscisse a sfondare l’ultima porta di accesso.

All’arrivo sul posto, in via San Martino, gli operatori della vigilanza e i Carabinieri hanno trovato la serranda forzata e il furgone già in fuga. Le immagini hanno però immortalato il veicolo, risultato con targa straniera.

