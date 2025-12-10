Muravera, al campo sportivo tornano gli allenamenti dei più piccoliNon è però ancora pronto per accogliere le partite ufficiali
Il campo sportivo comunale di Muravera non è ancora pronto per accogliere le partite ufficiali ma da ieri – dopo oltre un anno per i lavori di riqualificazione dell’intero impianto – i più piccoli hanno potuto di nuovo varcare il cancello per gli allenamenti.
«I nostri giovani – spiega in una nota la società - tornano finalmente nella casa del Muravera Calcio 1965. Piano piano, passo dopo passo, stiamo ricostruendo ciò che amiamo».
I lavori da 800mila euro (più altri 300mila euro in una seconda fase) sono ormai giunti al termine e adesso il comunale può contare, fra le altre cose, su un manto in erba sintetica di ultima generazione.
«Come società – aggiungono i dirigenti - metteremo tutto, cuore, impegno e passione». Oltre alla scuola calcio il Muravera sta disputando il campionato di terza categoria.