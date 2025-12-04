Commozione a Siurgus Donigala per la morte improvvisa di Gianni Marcialis, storico dipendente comunale (da qualche tempo in pensione), presidente della Pro Loco e volontario della Protezione Civile nel paese dell’alta Trexenta. 67 anni appena compiuti, lascia la moglie Quintina e i figli Vainer e Sonia. «Gianni lascia un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarlo: la sua dedizione alla famiglia, al lavoro e al volontariato resterà per sempre nei nostri ricordi. In questo momento così difficile, come comunità e amministrazione comunale ci stringiamo con affetto alla sua famiglia esprimendo le più sincere condoglianze», dice il sindaco Antonello Perra.

L’associazione turistica Pro loco e il gruppo folk Sa Roda di Siurgus Donigala (entrambi si occupano di promozione del territorio) hanno lasciato un loro sentito e sincero ricordo sui social: «Ogni evento, ogni manifestazione, ogni iniziativa vedeva in Gianni un punto di riferimento: presente in tante associazioni, animato da un entusiasmo contagioso, trasmetteva a tutti noi l’amore per la comunità e l’importanza di vivere attivamente la vita del paese. Il suo esempio, la sua energia e il suo amore per Siurgus Donigala resteranno con noi per sempre».

Il mondo dell’associazionismo in Trexenta perde tantissimo, come dimostra il commovente messaggio di commiato di Carlo Carta, presidente della Pro loco di Gesico: «Gianni c'era sempre: sempre presente, con la pioggia o sotto il sole, sempre in prima linea. Noi presidenti e soci delle Pro loco sappiamo cosa significa montare, smontare, preparare, allestire e accogliere gli ospiti. Sappiamo bene che quando cala il sipario di ogni manifestazione o evento, dobbiamo fare i conti con un “dopo” fatto ancora di fatica perché restano le cose da sistemare. Non si dorme la notte e le responsabilità pesano come macigni. Rimane la soddisfazione certo, ma da sola non rimedia a tutto. Anche di questo abbiamo parlato sabato scorso in occasione della Sagra del pane di Ortacesus. Come sempre hai risposto al mio saluto con il tuo solito sorriso: quel sorriso che rimarrà sempre nei nostri cuori».

