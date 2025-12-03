Quartu resta di nuovo senz’acqua. Una nuova rottura si è verificata questa notte nella condotta primaria di via Manara.

Sono intervenuti i tecnici Abbanoa che per avviare i lavori di riparazione hanno dovuto chiudere il serbatoio cittadino e interrompere l’erogazione nell’intero centro abitato, il servizio è garantito solo sul litorale. Si tratta di una condotta primaria in acciaio del diametro di 300 millimetri, soggetta ad altissime pressioni, su cui bisogna effettuare saldature senza che sia presente acqua nelle condotte, spiega il gestore, che conta di ripristinare il servizio in tarda mattinata.

Il Comune non ha emanato un’ordinanza di chiusura delle scuole, ma ha comunicato che gli istituti dove manca l'acqua potranno chiudere per questioni igienico-sanitarie. Sono diverse le scuole che hanno deciso di restare chiuse, visto che il disservizio riguarda l’intero centro abitato.

Il guasto si è verificato poco dopo mezzanotte e nelle prime ore del mattino l’erogazione dell’acqua non è stata ancora ripristinata. E sui social esplode la protesta per una rete idrica che “fa acqua” da tutte le parti. Siamo al terzo episodio negli ultimi 10 giorni, il secondo in via Manara.

«Rete idrica al collasso e interventi incapaci di garantire continuità e sicurezza del servizio», denuncia il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.

«Famiglie, scuole, attività commerciali e imprese stanno subendo danni e disservizi che non possono più essere considerati semplici imprevisti. È inaccettabile che una città come Quartu venga lasciata in balia di guasti continui, senza una strategia chiara né una manutenzione adeguata della rete. È indispensabile che Abbanoa e l’amministrazione comunale intervengano con un piano immediato, concreto e verificabile, capace di prevenire ulteriori rotture e ripristinare un servizio essenziale come l’erogazione dell’acqua», si legge in una nota del partito di Giorgia Meloni.

Pochi giorni fa il sindaco Graziano Milia aveva rappresentato telefonicamente la sua preoccupazione al presidente del Consiglio di amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu, e chiesto un incontro urgente per capire quale sia la causa di queste continue rotture delle condotte idriche.

