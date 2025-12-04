La festa della patrona Santa Barbara a Sinnai si svolge due volte all’anno. La prima a metà luglio con riti religiosi e manifestazioni civili. La seconda il 4 dicembre.

La festa è stata preceduta da diversi riti dal Triduo di preghiera, dall’adorazione eucaristica e dal Santo Rosario celebrati lunedì martedì e ieri con una messa nella chiesa parrocchiale.

Oggi, giovedì, la giornata tutta dedicata alla patrona con le messe mattutine, come nelle domeniche, alle 8 e alle 10. Alle 17,30 fra le vie del centro abitato, si snoderà la processione, accompagnata dalla Banda musicale "Giuseppe Verdi" di Sinnai per le vie Roma, Concas, Gorizia, Forreddu, Oriente, Mara, Roma e ritorno nella Piazza chiesa.

Una festa quindi quella di dicembre prettamente religiosa che puntualmente richiama una forte partecipazione di fedeli e di devoti alla patrona.

Una festa che il Comitato di Santa Barbara organizza con la parrocchia e affonda le radici nel tempo lontano. E’ questa l’ultima Sagra paesana fra quelle che si celebrano a Sinnai (Sant’Isidoro, Santa Vittoria, Sant’Elena, San Cosma e Damiano e San Bartolomeo) e nella frazione di Solanas.

© Riproduzione riservata