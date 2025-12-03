Intervento dei carabinieri nella notte ad Iglesias, dove sono scattate le manette per un 35enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Denunciato a piede libero anche un 36enne residente in paese, anche lui disoccupato, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

I militari, dopo aver notato movimenti sospetti attorno all’abitazione del 35enne, l’hanno sorpreso poco dopo che aveva ceduto tre dosi di cocaina, per un peso complessivo di 1,8 grammi, al 36enne. Quest’ultimo, alla vista della pattuglia, ha tentato di disfarsi dello stupefacente e di allontanarsi, spintonando i militari, che sono comunque riusciti a bloccarlo prontamente e metterlo in sicurezza.

Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito di rinvenire altri 7,8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma contante di 705 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita.

Ricostruita la vicenda, l’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, portato in tribunale a Cagliari per il rito direttissimo disposto per la mattinata odierna dall’Autorità Giudiziaria.

