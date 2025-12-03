Castiadas, via libera ai contributi per la prima casaIl 50% delle spese sostenute, sino a un massimo di 15mila euro
Via libera ai contributi a fondo perduto per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa a Castiadas. L’amministrazione comunale ha approvato la graduatoria: agli aventi diritto andrà il 50 per cento delle spese sostenute sino ad un massimo di quindicimila euro.
“Si tratta di risorse – sottolinea il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - che rappresentano un aiuto concreto per chi sceglie di investire e vivere stabilmente nel nostro territorio”. Murgioni aggiunge che "si tratta di un passo significativo nel percorso di sostegno alla residenzialità, di contrasto allo spopolamento e di valorizzazione del nostro Comune”.
Nelle prossime settimane gli uffici comunali completeranno gli atti per procedere all’erogazione effettiva dei contributi che rientrano fra le misure regionali di contrasto allo spopolamento.