La Sagra degli Agrumi, la festa principale di Muravera giunta alla 52esima edizione, si terrà domenica 19 aprile e, per quanto riguarda i tanti eventi collaterali, la settimana che precede, appunto, il 19 aprile.

Una scelta – quella di far slittare in avanti il grande evento di qualche settimana – portata avanti già da alcuni anni dall’amministrazione comunale guidata da Salvatore Piu per far sì che rappresenti il vero e proprio inizio della stagione turistica del Sarrabus. Dalla seconda metà di aprile, infatti, saranno già aperte alcune grandi strutture ricettive.

Il primo cittadino di Muravera ha sottolineato che «la Sagra non è solo un evento, è la nostra carta d’identità. Porta in strada il lavoro degli agricoltori e la storia che ci lega alla nostra terra». Ha poi aggiunto che «ogni gruppo folk, ogni suonatore e ogni maschera tradizionale contribuiscono a costruire un racconto collettivo che va oltre il folclore». E sulla sfilata della domenica non ha dubbi: «È il momento in cui Muravera mostra il meglio di sé, quando la comunità si unisce e si riconosce».

