Si è conclusa positivamente la procedura per la vendita del campeggio di Porto Corallo che ha visto la società GLC srl aggiudicarsi l’immobile. L’obiettivo del nuovo acquirente è la riapertura di almeno una parte della struttura già dalla prossima stagione turistica 2026, per poi arrivare ad una riapertura di tutto il campeggio, completamente rinnovato e ammodernato, per la stagione 2027. La notizia è stata ufficializzata nel sito ufficiale del Comune.

Nel sito si precisa che <L’amministrazione comunale punta ad assicurare così la presenza e la rinascita di una struttura strategica per l’offerta ricettiva locale dopo diversi anni di sofferta chiusura. La società aggiudicataria ha previsto un piano di riavvio e rilancio del campeggio, con investimenti e lavori importanti già a partire dal 2026 e un piano di sviluppo fino al 2028, con servizi aperti anche agli esterni e un progetto di integrazione funzionale con il porto turistico>. <Questa vendita e la riapertura del campeggio- commenta il sindaco Sandro Porcu- sono per noi un passo fondamentale” ha dichiarato il sindaco Sandro Porcu “siamo fermamente convinti che ora potrà avere finalmente lo slancio che merita. La scelta della vendita è arrivata dopo una attenta analisi di aspetti strettamente amministrativi e aspetti economici, un comune non può gestire una struttura ricettiva complessa come questa, siamo invece convinti che un privato possa farlo nel migliore dei modi. Allo stesso modo un privato non può avviare una programmazione di investimenti di lungo periodo su un immobile non di sua proprietà. Il ruolo dell’ente pubblico è quello di creare le condizioni affinché le aziende possano investire, occupandosi delle infrastrutture e dei servizi che il mercato non garantirebbe da solo. È ciò che stiamo facendo con i lavori sul lungomare, con il prossimo PUL, insieme agli altri interventi in arrivo>.

